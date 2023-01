V nekdanji pisarni Joeja Bidna našli tajne dokumente: 'Bil sem presenečen'

"Ljudje vedo, da zaupne dokumente jemljem resno. Dokumente so našli odvetniki v zaklenjeni omari," je še dejal Biden in dodal, da so jih nemudoma predali Nacionalnim arhivom.

"Seznanili so me z odkritjem in sem bil presenečen, da so bili v tisto pisarno preneseni kakršni koli vladni dokumenti," je dejal Joe Biden na novinarski konferenci v Mehiki na vrhu voditeljev Severne Amerike.

Bela hiša sodeluje z Nacionalnimi arhivi in ministrstvom za pravosodje, potem ko je v ponedeljek potrdila, da so v pisarni think tanka Penn Biden Center v Washingtonu že novembra odkrili dokumente – med njimi nekaj z oznako zaupno – iz časa, ko je bil Biden podpredsednik v vladi predsednika Baracka Obame.

