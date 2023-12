V Nemčiji 27 oseb obtožili načrtovanja državnega udara

Vseh 27 oseb so aretirali decembra lani, ko je nemška policija izvedla obsežne racije zoper domnevne člane gibanja Državljani rajha, v katerih je sodelovalo več kot 3000 policistov, vključno z elitnimi protiterorističnimi enotami. Aretirani so bili zaradi domnevnega načrtovanja strmoglavljenja vlade in terorističnega napada na parlament.

Heinrich naj bi igral osrednjo vlogo pri organiziranju državnega udara, nekdanjo poslanko pa naj bi gibanje prepričalo v sodelovanje z obljubo, da bo po udaru prevzela položaj pravosodne ministrice.

Gibanje Državljani rajha vključuje neonaciste, teoretike zarot, ljubitelje orožja in tudi nekdanje vojake. Člani gibanja zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih državnih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in so pogosto v sporu z oblastmi.

Na splošno verjamejo v nadaljnji obstoj nemškega rajha in v številne teorije zarote ter so trdno prepričani, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti. Po podatkih nemške obveščevalne službe je bilo lani v Nemčiji okoli 23.000 pripadnikov gibanja Državljani rajha.