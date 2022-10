V Nemčiji 75-letnica načrtovala ugrabitev zdravstvenega ministra

75-letna nekdanja profesorica teologije Elizabeta R. naj bi ministra za zdravje Karla Lauterbacha poskušala ugrabiti zaradi nestrinjanja s sprejetimi ukrepi v času koronavirusa. Ob aretaciji je namreč nasprotnica cepljenja trdila, da "cepivo skrivoma preoblikuje možganske strukture". Hkrati je večkrat pripomnila, da je minister odgovoren za strog pristop države do covida-19, vzklikala antisemitske pripombe in druge teorije zarote, piše Politico.

Ugotovili so tudi, da je nekdanja protestantska pastorka vodja skupine Združeni patrioti. Gre za militantno radikalno antisemitsko skupino s ciljem spodbujanja državljanske vojne v Nemčiji. Želeli naj bi si tudi obnove nemškega cesarstva iz leta 1871, so dodale oblasti. Pred leti so posameznici zaradi protiustavnih izjav že odvzeli pokojnino. Ob Elizabeti so aretirali še štiri druge člane skupine.

Preiskava je policistom tudi razkrila, da je bila 75-letnica odgovorna za nabavo orožja in organizacijo ugrabitve. Skupina je imela že izbrane datume. Elizabeta naj bi v preteklosti tudi podpisala 'pogodbo', v kateri je razglasila, da ne priznava sodobne Nemčije in zato živi v parlamentarni monarhiji.