V Nemčiji aretirali 25 oseb, ki naj bi načrtovale državni udar

Skupaj naj bi skupino, ki je načrtovala prevzem oblasti, sestavljalo 50 moških in žensk, njihov končni cilj pa naj bi bila vzpostavitev nove države po vzoru Nemčije iz leta 1871 – imperij, imenovan Drugi rajh. "Za to skupino še nimamo imena," je dejala tiskovna predstavnica urada zveznega tožilca. Racije so potekale po vsej Nemčiji, so pa dve osebi aretirali tudi v Avstriji in Italiji. Pridržane naj bi zaslišali tekom dneva.

Pravosodni minister Marco Buschmann je tvitnil, da poteka velika protiteroristična operacija in domnevno načrtovan oborožen napad na ustavne organe.

Pripravljeni so bili tudi ubijati

Zvezni tožilec je dejal, da je skupina nasilni državni udar načrtovala od novembra 2021. Pomemben del zarote so bili tudi nekdanji pripadniki vojske, med njimi so bili tudi nekdanji elitni vojaki iz specialnih enot, kažejo poročila.

Načrte za vladanje Nemčiji so že imeli pripravljene, pravijo na zveznem tožilstvu. Člani so se zavedali, da lahko svoje cilje uresničijo le z vojaškimi sredstvi in nasiljem nad državnimi predstavniki, pripravljeni so bili tudi ubijati.

Javna radiotelevizija ZDF je poročala, da je bil v zaroto vključen tudi nekdanji skrajno desničarski član spodnjega doma parlamenta, ki naj bi bil imenovan za pravosodnega ministra skupine, vodja naj bi bil princ Heinrich.