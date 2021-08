V Nemčiji aretirali Britanca, osumljenega vohunjenja za Rusijo

57-letnega Britanca Davida S. so aretirali v torek v Potsdamu, policija pa je preiskala njegov dom in delovno mesto. Že danes naj bi stopil pred preiskovalnega sodnika.

Kot je razkrilo nemško zvezno tožilstvo, je bil moški zaposlen na britanskem veleposlaništvu v Berlinu kot lokalni uslužbenec. Ruski obveščevalni službi naj bi vsaj enkrat predal dokumente v zameno za neznano količino denarja. Po poročanju Reutersa sicer moški ni imel dostopa do strogo zaupnih podatkov, nemški portal Focus Online pa je razkril, da naj bi dokumenti, ki jih je posredoval, vsebovali podatke o boju proti terorizmu.

Aretacija je bila rezultat skupne operacije nemških in britanskih oblasti. Tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je dejal, da Berlin primer obravnava izjemno resno in poudaril, da je vohunjenje tesne zaveznice na nemških tleh nesprejemljivo.

Nemški in britanski odnosi z Rusijo so se v zadnjih letih močno ohladili po številnih incidentih. Britanci so Ruse leta 2018 obtožili napada z živčnim strupom novičokom na nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala na britanskih tleh. Rusija je vse obtožbe zanikala. Nemška kanclerka Angela Merkel in ameriški predsednik Joe Biden sta pretekli mesec sklenila, da se bosta s skupnimi močmi borila proti 'ruski agresiji'.