V Nemčiji aretirali dva domnevna ruska vohuna

Policisti so na Bavarskem aretirali dva moška z dvojnim, ruskim in nemškim državljanstvom, ki ju sumijo vohunjenja za Rusijo, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz urada nemškega zveznega generalnega državnega tožilca. Preiskali so njuni prebivališči in delovni mesti.

Glavni osumljenec, znan kot Dieter S., naj bi identificiral morebitne cilje za napade in zbiral informacije o njih, vključno z objekti oboroženih sil ZDA, nameščenimi v Nemčiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem naj bi mu od marca letos pomagal drugi osumljenec Alexander J.

Dieter S. naj bi po navedbah tožilstva neznanemu sogovorniku povedal, da je pripravljen izvesti požig ali napad z eksplozivom, usmerjen proti vojaški infrastrukturi, transportu ali industrijskim objektom. Cilj osumljencev naj bi bil oviranje nemških dobav vojaške pomoči za Ukrajino.

Ob aretacijah je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, je sporočilo zunanje ministrstvo v Berlinu.

Odzvala se je tudi notranja ministrica Nancy Faeser, ki je dejala, da gre za resen primer, in potrdila, da bo Nemčija še naprej ponujala podporo Ukrajini.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes povedal, da s primerom ni seznanjen, navedbe ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema srbski Tanjug.

Nemčijo je od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pretreslo več podobnih primerov domnevnega vohunjenja za Rusijo.

"Vemo, da se ruski državni aparat osredotoča na našo državo," je za dpa povedal nemški pravosodni minister Marco Buschmann. Današnji aretaciji je ob tem označil za še en pomemben uspeh v boju proti sabotažnim in vohunskim dejavnostim Kremlja.