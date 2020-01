V Nemčiji aretirali medicinsko sestro, zastrupljala naj bi dojenčke

Žensko so priprli v sredo, potem ko so preiskovalci v njeni omarici v bolnišnici našli brizgalko z materinim mlekom in sledmi morfija.

Dojenčki, ki so bili med incidentom 20. decembra lani stari med enim dnem in enim mesecem, so bili nameščeni v isti sobi in so skoraj istočasno nenadno začeli težje dihati. "Samo zaradi hitrega odziva osebja so lahko rešili vseh pet življenj,"je na novinarski konferenci dejal šef ulmske policijeBernhard Weber.

Medicinsko sestro, ki zanika krivdo, še niso obtožili, a ji grozi petkratna obtožba zaradi poskusa uboja.

V bolnišnici so sicer sprva mislili, da so dojenčki dobili infekcijo, a so po testih to diagnozo hitro ovrgli. So pa testi pokazali, da so imeli dojenčki v telesu ostanke morfija, ki so ga sicer predpisali le dvema od petih.