V Nemčiji aretirali skrajno desnega politika, ki so ga iskali od petka

Primer skrajno desnega politika Daniela Halembe je stopil v novo fazo. V petek so državni tožilci izdali nalog za aretacijo 22-letnega poslanca stranke Alternativa za Nemčijo, nato pa naj bi se nemški politik v ponedeljek zjutraj policiji predal kar sam. Tožilci v mestu Wuerzburg so sporočili, da Halembo preiskujejo zaradi suma spodbujanja in uporabe simbolov protiustavnih organizacij.

Po poročanju nemškega Bilda naj bi se 22-letni nemški politik zjutraj na območju Stuttgarta policiji predal sam, v torek pa ga bodo privedli pred sodnika v Würzburgu, ki lahko odredi preiskovalni pripor. Da je za Danielom Halembo razpisan nalog za njegovo aretacijo, je postalo znano v petek, vse od takrat pa naj bi se poslanec stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) po informacijah medija skrival v Freiburgu, kjer ima sedež tudi njegov odvetnik. 22-letnik bi moral prav danes nastopiti na ustanovni seji parlamenta, policija pa je tako čakala, ali se bo Halemba kljub nalogu za aretacijo pojavil v parlamentu. Ker se je slednjega bala tudi AfD, je na bavarsko ustavno sodišče naslovila nujno prošnjo. Upali so, da slednje ne bo odobrilo aretacije poslanca v državnem parlamentu. "Kot državna parlamentarna skupina imamo pravico predlagati vsakega člana parlamenta in se zbrati v svoji polni zasedbi z vsemi člani," je prošnjo argumentirala vodja stranke Katrin Ebner-Steiner. A kot poudarja medij, to ni povsem res. Imuniteta poslanca bavarskega deželnega parlamenta pred kazenskim pregonom namreč nastopi šele s prvo sejo. Pozneje bi lahko tako tožilci začeli preiskave le, če se s tem strinja državni parlament, vendar pa v dotičnem primeru to ne velja. Postopkov, ki so bili uvedeni še pred začetkom seje, državnemu parlamentu ni treba obravnavati. PREBERI ŠE V Nemčiji izdali nalog za aretacijo skrajno desnega politika Mladi poslanec je bil v parlament izvoljen 8. oktobra 2023, že septembra pa so preiskovalci izvedli hišno preiskavo študentske bratovščine, del katere je bil tudi Halembra. Med racijo prostorov so preiskovalci odkrili simbole prepovedanih organizacij, vključno z nacističnimi simboli. Državno tožilstvo je zaradi tega sprožilo postopke proti več članom bratovščine, tudi zoper 22-letnega poslanca.