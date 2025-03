V Nemčiji CDU, CSU in SPD potrdile vstop v koalicijska pogajanja

Vodstvo CDU je soglasno potrdilo začetek koalicijskih pogajanj, potem ko sta to že v nedeljo storili vodstvi CSU in SPD. Glede na pravila CDU sicer uradna zelena luč vodstva ni nujna, se bo pa danes na temo koalicijskih pogajanj sestala še poslanska skupina CDU/CSU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stranke so uspele po več dnevih uvodnih pogovorov najti kompromise glede ključnih spornih točk, med njimi s področja financ in migracij. Po koncu uvodnih pogajanj pa so predstavili 11-stranski usklajevalni dokument, ki bo služil kot podlaga za koalicijska pogajanja.

Konservativna unija CDU/CSU je na februarskih volitvah zmagala z 28,6 odstotka glasov, medtem ko je SPD dosegla zgodovinsko najnižji rezultat 16,4 odstotka.

Vodja CDU in najverjetnejši prihodnji kancler Friedrich Merz je tedaj dejal, da želi vladajočo koalicijo oblikovati v dveh mesecih po volitvah, in sicer do velike noči.