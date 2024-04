V Nemčiji in na Otoku prijeli domnevne vohune: 'Kitajska agresivno napada'

V Veliki Britaniji pa sta bila dva moška obtožena, da sta v letu 2021 in lani Kitajski posredovala "predmete, zapiske, dokumente ali informacije". Šlo naj bi za 32- in 29-letnega moškega, slednji naj bi delal v britanskem parlamentu kot raziskovalec.

V Nemčiji so preiskovalci na zahodu države aretirali tri nemške državljane, osumljene izmenjave informacij o pomorski tehnologiji, navedbe nemškega državnega tožilstva povzema Insider. Trojica je obtožena sodelovanja v projektu zbiranja informacij, ki so ga financirale kitajske državne agencije, kot tudi nezakonitega izvoza laserja na Kitajsko.

ZDA že dlje opozarja, da kitajske obveščevalne službe ciljajo na napredne tehnologije, tudi nemška notranja ministrica Nancy Feaser je opozorila na veliko nevarnost, ki jo predstavlja kitajsko vohunjenje. "Področje, ki ga zadeva ta primer – inovativne tehnologije iz Nemčije, ki se lahko uporabljajo v vojaške namene – je še posebej občutljivo," je dejala.

Nemčija je lani predstavila tudi novo strategijo nacionalne varnosti, bila je izrazito ostra do Kitajske, omenjeno pa je bilo tudi, da Peking večkrat deluje proti interesom Berlina. Nemška protiobveščevalna služba je leta 2023 opozorila na vohunjenje, ker naj bi Kitajska do leta 2049 želela postati vodilna tehnološka država v svetu. Kot glavno tveganje pa so navedli skupne projekte z nemškimi oboroženimi silami.

Sicer pa so po besedah vodje MAD Thomasa Haldenwanga varnostni organi zelo pozorni na kitajsko vohunjenje. A očitno so se trije državljani do sedaj uspešno izogibali očem nemške obveščevalne službe. Eden od njih je obtožen, da je delal kot agent za uslužbenca kitajskega ministrstva za državno varnost. Tam naj bi vzpostavil stik z drugima dvema, možem in ženo, ki sta v Düsseldorfu vodila podjetje s strokovnim znanjem na področju tehnologij, ki bi se lahko uporabljale v vojaške namene. To podjetje naj bi z nemško univerzo tudi podpisalo sporazum o pripravi študije za kitajskega pogodbenega partnerja o najsodobnejših strojnih delih, ki se uporabljajo v zmogljivih ladijskih motorjih.