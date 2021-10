V Nemčiji, Italiji in Bolgariji s pomočjo EPPO zaradi utaje davkov aretirali deset ljudi

V Nemčiji, Italiji in Bolgariji so policisti in tožilci v akciji, ki jo je usklajevalo Evropsko javno tožilstvo (EPPO), preiskali 46 stanovanj in poslovnih prostorov. Zaradi utaje davkov so aretirali deset ljudi in zasegli več milijonov evrov.

Osumljenci v treh državah naj bi bili člani kriminalne združbe in naj bi prek t. i. davčnega vrtiljaka pri prodaji luksuznih avtomobilov utajili za najmanj za 13 milijonov evrov davkov, so sporočili iz EPPO. Trije od desetih osumljencev so povezani z italijansko mafijsko organizacijo 'Ndrangheta. Kot so sporočili iz EPPO, je bilo jedro kriminalne dejavnosti v nemškem Eichstättu in italijanskem Milanu. V operaciji so v Nemčiji zasegli 13 luksuznih avtomobilov, skupni znesek izterjanih sredstev pa bodo ocenili v prihodnjih dneh. icon-expand Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je pri tem izrazila zadovoljstvo, da je preiskava pokazala konkretne rezultate. FOTO: Dreamstime Nemški časopis Bild je poročal, da je bila akcija v Nemčiji osredotočena na območje Ingolstadta na jugu države. Policisti, ki so izvajali racije, so bili močno oboroženi. V okviru te preiskave so razkrili tudi primer trgovine z mamili v Italiji, italijanska finančna policija pa je danes prijela štiri osumljence in zasegla sedem kilogramov marihuane in hašiša, so sporočili z EPPO. Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je pri tem izrazila zadovoljstvo, da je preiskava pokazala konkretne rezultate. Operacija dokazuje spremembo paradigme, ki jo je začetek delovanja EPPO pred štirimi meseci prinesel k čezmejnih preiskavam, je poudarila.