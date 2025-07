Iztirjenje vlaka v Nemčiji: ponesrečence iskali vso noč, umrle tri osebe

Ob tem se je poškodovalo okoli 50 oseb, 25 med njimi je utrpelo hujše poškodbe. Številne poškodovane so odpeljali v bližnjo Univerzitetno bolnišnico Ulm. Florian Gebhard , tamkajšnji vodja travmatološke kirurgije v bolnišnici, je za nemško državno radiotelevizijo SWR povedal, da gre za poškodbe različnih stopenj. "Večina jih je utrpela poškodbe okončin, poškodbe hrbtenice in poškodbe glave," je dodal.

V hudi železniški nesreči, ki se je v nedeljo pozno popoldan zgodila v Riedlingenu, na jugozahodu Nemčije, so umrle tri osebe, poroča nemški Bild . Po besedah okrožne gasilske poveljnice Charlotte Ziller sta med mrtvimi strojevodja in še en zaposleni v državni železniški družbi Deutsche Bahn.

Reševalci so bili na terenu vso noč, morebitne ponesrečence pa so skušali odkriti tudi s pomočjo reševalnih psov. Na kraju nesreče je moč videti tudi številna podrta drevesa.

Posnetki nesreče prikazujejo vagone, ki so prevrnjeni na bok, in močno prisotnost reševalcev, medtem ko gasilci in reševalne ekipe poskušajo dostopati do ujetih potnikov.

Notranji minister zvezne dežele Baden-Württemberg Thomas Strobl (CDU) je sicer že predhodno sporočil, da je območje pred nesrečo zajelo močno neurje, zaradi česar ne izključujejo možnosti, da je za iztirjenje krivo prav močno deževje.

Na družbenem omrežju se je oglasil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je dejal, da žaluje za žrtvami, njihovim družinam pa je izrekel "najgloblje sožalje". Dodal je, da je v tesnem stiku z ministroma za notranje zadeve in promet, ki ju je prosil, naj reševalnim službam zagotovita vso potrebno podporo.

Deutsche Bahn je sporočil, da je bil vlak, ko je iztiril, na 90 kilometrov dolgi progi med Sigmaringenom in Ulmom. "Naše misli so z žrtvami in vsemi, ki se morajo zdaj soočiti s to tragedijo," so sporočili na spletu.

Izvršni direktor Deutsche Bahn Richard Lutz, minister-predsednik zvezne dežele Baden-Württemberg Winfried Kretschmann ter poslanec nemškega parlamenta Patrick Schnieder in član zveznega sveta Nemčije Winfried Hermann naj bi v ponedeljek zjutraj obiskali Riedlingen. Med drugim se bodo pogovorili z reševalnimi službami in ocenili kraj nesreče.