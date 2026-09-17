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V Nemčiji liter dizla pri rekordnih 2,453 evra

Berlin, 17. 09. 2026 09.59 pred 45 minutami 1 min branja 20

Avtor:
M.V.
Visoke cene goriv v Nemčiji v začetku aprila.

V Nemčiji so zaznali nove rekordne cene goriv. Povprečna dnevna cena dizla je dosegla 2,453 evra na liter, s čimer je bil presežen rekord izpred petih mesecev, že peti dan zapored je padel tudi rekord pri ceni bencina, tako da je bila povprečna cena v sredo pri 2,314 evra za liter, kažejo podatki nemškega avtomobilskega združenja Adac.

Prejšnja rekordna cena dizla je bila v največjem gospodarstvu v območju evra zabeležena aprila. Takrat je liter dizla v povprečju stal 0,6 centa manj kot v sredo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rekordne cene bencina si medtem sledijo že nekaj dni.

Cene goriv so začele drastično naraščati z začetkom vojne v Iranu in posledičnim zaprtjem Hormuške ožine, ki je ena ključnih trgovskih naftnih poti.

Nemški kancler Friedrich Merz je v torek napovedal ukrepanje, a konkretnih ukrepov še ni razkril. V koaliciji se sicer razhajajo v pogledih o najboljšem načinu reševanje tega vprašanja. Medtem ko se socialdemokrati (SPD) zavzemajo za uvedbo davka na nepričakovane dobičke naftnih družb, Merzevi krščanski demokrati (CDU) to zamisel zavračajo.

Berlin je v začetku letošnjega leta uvedel dvomesečno znižanje davka na gorivo, a se je ukrep konec junija iztekel.

Rekordne cene dizelskega goriva beležijo tudi druge države, med njimi Slovenija. Pri nas se je dizel zunaj avtocest in hitrih cest v torek povsem približal dvema evroma za liter, liter namreč stane rekordnih 1,991 evra. Na avtocestah je medtem to mejo presegel že dlje časa nazaj, za liter je tako treba trenutno odšteti 2,130 evra.

Preberi še Vrtovec ob novi rekordni ceni dizla: Počutiš se popolnoma nemočnega
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KOMENTARJI20

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User_5577
17. 09. 2026 10.48
Dajte se zavedat, da je vse to planirano in NI naključno! Spremljajte dogodke, kako si sledijo in jasno vam bo...upam...
Odgovori
0 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 10.44
Cena dizla v Rusiji 0,82 EUR za liter, v Iranu do 5 centov na liter.
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0 0
Razsuti Tovor
17. 09. 2026 10.45
Indija in Japonska 0,8 EUR, Vietnam 0,9 EUR. V Evropi pa se ne da.
Odgovori
0 0
Še89sekund
17. 09. 2026 10.40
Janševa nova vlada je kriva nJe....
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+1
1 0
Razsuti Tovor
17. 09. 2026 10.38
Savdska Arabija je včeraj sporočila, da odpoveduje dobavo nafte v Evropo za september in oktober. Živel Trump (in njegovi slovenski desni podrepniki), ki mu uspeva z oslabitvijo Evrope ter postati edini dobavitelj nafte.
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+0
1 1
dober dan
17. 09. 2026 10.38
gremo na 3€, mogoče dobimo novega dolfija
Odgovori
+2
2 0
lokson
17. 09. 2026 10.31
Zna bit, da je tudi za to kriv Janša in Petrol, kajne.
Odgovori
+3
5 2
Bozje oko
17. 09. 2026 10.31
Še dražje bo gorivo, dokler bo!!!! Lahko pa se zgodi, da ga v EU zmanjka, glede na uničevanje rafinerij, naftovodov, tankerjev - skratka, naši voditelji že vedo, koga podpirajo in koga sankcionirajo, oziroma sovražijo.....No, dokler bo narod miren in vse to podpiral, ne bo nič boljše, saj sem mnenja, da nas EU vodstvo z voditeljico UVL vodi v propad napredne, močne, razvite civilizacije....ker EU nima omembe vrednih energentov ( sonce, veter) je ok, a le za gospodinjstva-za kaj več pa bo potrebno odkriti močan energent, po možnosti še neodkrit in zaščitit patent....aja, sanjam, že obstaja, a ga je EU komisija uvrstila na črno listo....
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+2
3 1
Fery Zaka
17. 09. 2026 10.30
Rekordne bodo samo dan ali dva. Potem pridejo nove rekordne. Sky is the limit.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
17. 09. 2026 10.28
Če ne bo hude recesije gra gor x 5 in premog x 20
Odgovori
+0
1 1
printer
17. 09. 2026 10.27
Hahahaa Bravo EU strokovnjaki in Von der lajen podporniki...Ni čudno, da se nam Rusi smejijo res...hahahaaa...
Odgovori
+3
6 3
Podlesničar
17. 09. 2026 10.34
Rusi trenutno uvažajo nafto za lastne potrebe... 😅
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-1
1 2
Kimberley Echo
17. 09. 2026 10.42
Ruske rezerve za leto 2025 so 665 milijonov ton, od tega 490 M komercialnih. Rezerve plina pa 680 milijard m3.od tega 650 milijard komercialnih rezerv.
Odgovori
0 0
vlahov
17. 09. 2026 10.27
Cene dizla l 2007 so take kot danes . Kdo bo črpal z izgubo ?
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+2
2 0
Tomy1
17. 09. 2026 10.15
Predpriprave za naslednji teden ...Jerry se namreč počuti "povsem nemočnega"... pa še plačen je za to!
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+3
6 3
User_5577
17. 09. 2026 10.14
Plača...PLAČA, kaka je nemška plača dejte objavit. A to pa ne? Nemec se vedno kupi vec litrov bencina ali dizla z njihovo plačo, kot Slovenec! Zato ne brenčajte, koliko je gorivo v Nemčiji...razmerje je važno!
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+9
10 1
jugatneme
17. 09. 2026 10.19
Kaj pa delo v Nemčiji?? Kako se tam dela in kakšna je povprečna storilnost? Tudi o tem kaj več, a bo šlo....
Odgovori
+4
5 1
Brane123
17. 09. 2026 10.29
Ni važno razmerje, važna je nabavna cena nafte.
Odgovori
+0
1 1
apage
17. 09. 2026 10.11
Rusi se pa smejejo :D
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+6
8 2
klop12
17. 09. 2026 10.37
rusi se jokajo, ker imajo isto pomanjkanje po pumpah in rast cen goriva
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+0
1 1
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