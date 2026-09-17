V Nemčiji liter dizla pri rekordnih 2,453 evra

Prejšnja rekordna cena dizla je bila v največjem gospodarstvu v območju evra zabeležena aprila. Takrat je liter dizla v povprečju stal 0,6 centa manj kot v sredo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rekordne cene bencina si medtem sledijo že nekaj dni.

Cene goriv so začele drastično naraščati z začetkom vojne v Iranu in posledičnim zaprtjem Hormuške ožine, ki je ena ključnih trgovskih naftnih poti.

Nemški kancler Friedrich Merz je v torek napovedal ukrepanje, a konkretnih ukrepov še ni razkril. V koaliciji se sicer razhajajo v pogledih o najboljšem načinu reševanje tega vprašanja. Medtem ko se socialdemokrati (SPD) zavzemajo za uvedbo davka na nepričakovane dobičke naftnih družb, Merzevi krščanski demokrati (CDU) to zamisel zavračajo.

Berlin je v začetku letošnjega leta uvedel dvomesečno znižanje davka na gorivo, a se je ukrep konec junija iztekel.

Rekordne cene dizelskega goriva beležijo tudi druge države, med njimi Slovenija. Pri nas se je dizel zunaj avtocest in hitrih cest v torek povsem približal dvema evroma za liter, liter namreč stane rekordnih 1,991 evra. Na avtocestah je medtem to mejo presegel že dlje časa nazaj, za liter je tako treba trenutno odšteti 2,130 evra.