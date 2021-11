V Nemčiji mlajšim od 30 let priporočajo le Pfizerjevo cepivo

Stiko je opravil analizo verjetnosti redkega stranskega pojava vnetja srčne mišice in ugotovil, da je pri mlajših od 30 let verjetnost tega pojava malenkost manjša pri Pfizerjevem cepivu kot pri Moderninem. Pri starejših ni razlike v tveganju. Priporočilo velja tudi za poživitvene odmerke.

Nemška komisija bo osnutek priporočila posredovala nemškim deželam in drugim strokovnjakom v presojo in morebitno revizijo.

Nemška komisija je še sporočila, da naj se s Pfizerjevim cepivom cepi tudi nosečnice, ne glede na starost.

Ameriško farmacevtsko podjetje Pfizer pa je včeraj ameriško upravo za hrano (FDA) in zdravila zaprosilo za izredno avtorizacijo poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19, ki ga proizvaja skupaj z nemškim BioNTechom, za vse odrasle osebe v ZDA. Vlada predsednika ZDA je namreč upala, da bodo lahko v ZDA dajali poživitvene odmerke že letos, vendar je panel znanstvenih svetovalcev FDA to zavrnil za vse zdrave starejše od 18 do 64 let.