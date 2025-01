V Nemčiji množični protesti, ki so zamaknili začetek kongresa skrajne AfD

Glede na navedbe predstavnika stranke zaradi protestov delegati niso mogli priti do stavbe, kjer naj bi kongres potekal, zato se je program zamaknil za vsaj eno uro. "Ulice Riese bomo napolnili z raznolikostjo, solidarnostjo in odprtostjo," je povedala ena od organizatork protesta v mestu v zvezni deželi Saška.

Protestniki v nemškem mestu Reisa so vzklikali slogane, kot je "Ne nacizmu!", sicer pa je bila situacija večinoma mirna, so povedali policisti, ki pričakujejo, da se bo pred stavbo zbralo do 10.000 protestnikov. Po besedah organizatorjev protesta naj bi policija sicer nad protestniki uporabila solzivec. Policija je na cestah postavila tudi kordone, a so se protestniki skušali prebiti skoznje.