V Nemčiji na letni ravni močan upad števila prošenj za azil

V prvi polovici leta je prošnjo za azil prvič vložilo 61.336 ljudi. Med njimi je bilo največ državljanov Afganistana in Sirije, ki so vložili skoraj polovico vseh prošenj.

Pred tem so Sirci dolgo predstavljali največji delež beguncev. Razmere v njihovi državi izvora so se s strmoglavljenjem predsednika Bašarja al Asada konec decembra vendarle nekoliko stabilizirale, tako da so se nekateri začeli vračati domov, od koder so prebegnili med dolgoletno državljansko vojno.

Nova vlada kanclerja Friedricha Merza želi še izraziteje zmanjšati priseljevanje v državo, za kar je že sprejela niz ukrepov.

Nemški parlament je nazadnje minuli teden potrdil zakon, ki za dve leti ustavlja možnost združevanja družin za begunce s statusom subsidiarne zaščite. Na meji so že pred tem začeli zavračati prosilce za azil, odkrito pa razmišljajo tudi o izgonu določenih Afganistancev.