V Nemčiji na skrajšanem delovniku rekordnih 7,3 milijona delavcev

Nemci so shemo prvič preizkusili med finančno in gospodarsko krizo pred dobrim desetletjem. Na voljo je vsem podjetjem, ki se prijavijo pri zvezni agenciji za delo. Pred koronsko krizo so se lahko vanjo vključila podjetja, ki so poročala, da je ogroženih vsaj 33 odstotkov njihovih zaposlenih, nato pa so nemške oblasti ta prag znižale na 10 odstotkov.

Kot so pojasnili v Ifu, je bilo med zadnjo krizo v program subvencioniranja skrajšanega delovnika največ delavcev vključenih maja 2009, in sicer 1,5 milijona.