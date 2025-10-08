Svetli način
Tujina

Po nesreči v tovarni nad mestom nenavaden oranžnorumen oblak

Mainaschaff, 08. 10. 2025 09.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Zaradi nesreče v tovarni se je nad mesto Mainaschaff na jugozahodu Nemčije dvignil rumenkast oblak. V mestu so sprva domnevali, da je plin strupen, zato so prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov. Opozorilo so kasneje preklicali.

Do nesreče je prišlo v enem izmed industrijskih obratov v mestu Mainaschaff.
Do nesreče je prišlo v enem izmed industrijskih obratov v mestu Mainaschaff. FOTO: Profimedia

V Zveznem uradu za civilno zaščito so sprva domnevali, da bi lahko bili sproščeni plini strupeni, zato so okoliške prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov ter zaprejo okna in vrata, v večernih urah pa so nato preplah preklicali, poroča nemški Bild. Plinski oblak se je razširil tudi nad sosednje mesto Aschaffenburg.

Na kraju nesreče je bilo prisotnih približno 250 gasilcev, reševalne enote so posredovale s specializirano opremo in v zelenih zaščitnih oblekah.

Mesto Aschaffenburg je na Instagramu sporočilo: "Prosimo, izogibajte se območju. Zaprite okna in vrata, izklopite prezračevanje in klimatske naprave. Obvestite sosede ter pomagajte otrokom in osebam, ki potrebujejo pomoč – ne da bi ogrožali sebe."

Nesreča v kislinski kopeli – poškodovani so štirje delavci

Kot je pozneje sporočila gasilska enota, je v obratu v kislinsko kopel padel kovinski del, kar je povzročilo kemično reakcijo. "Gre za približno 6.000 litrov dušikove kisline," je povedal tiskovni predstavnik. Po zadnjih podatkih so bile v kemični nesreči lažje poškodovane štiri osebe.

Strokovnjaki so poskušali odstraniti kovinski del iz kislinske kopeli in hkrati prečrpati tekočino v drugo posodo, da bi ustavili kemično reakcijo, so sporočili.

Meritve gasilcev so zvečer pokazale, da do razdalje pet kilometrov od kraja nesreče v zraku ni bilo zaznati škodljivih snovi. Kasneje so uspešno ohladili območje nesreče, pri čemer se je sprva še pojavljal bel dim. Okoli 23. ure so oblasti končno izdale opozorilo o preklicu nevarnosti.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
08. 10. 2025 10.59
Ziher nič nevarnega, a ne?
ODGOVORI
0 0
detect
08. 10. 2025 10.54
in pol so kravji prdci krivi
ODGOVORI
0 0
ata_jez
08. 10. 2025 10.45
+1
Ma ti oranžni oblaki so celo zdravilni. Spucajo sinuse. 😁
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 10. 2025 10.36
-1
Svica je ravnokar postavila novo postajo za meritev radioaktivnosti, sevanja na visini ca 3500m
ODGOVORI
0 1
SpamEx
08. 10. 2025 10.36
+1
Mal na klor spominja po barvi
ODGOVORI
1 0
a res1
08. 10. 2025 10.36
+2
So dobii SMS obvestilo, glede na to, da naj zapirajo okna? Ali njim tudi ne deluje oz. tega sploh nimajo?
ODGOVORI
2 0
