Po nesreči v tovarni nad mestom nenavaden oranžnorumen oblak

V Zveznem uradu za civilno zaščito so sprva domnevali, da bi lahko bili sproščeni plini strupeni, zato so okoliške prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov ter zaprejo okna in vrata, v večernih urah pa so nato preplah preklicali, poroča nemški Bild. Plinski oblak se je razširil tudi nad sosednje mesto Aschaffenburg.

Na kraju nesreče je bilo prisotnih približno 250 gasilcev, reševalne enote so posredovale s specializirano opremo in v zelenih zaščitnih oblekah.