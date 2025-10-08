Po nesreči v tovarni nad mestom nenavaden oranžnorumen oblak

V Zveznem uradu za civilno zaščito so sprva domnevali, da bi lahko bili sproščeni plini strupeni, zato so okoliške prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov ter zaprejo okna in vrata, v večernih urah pa so nato preplah preklicali, poroča nemški Bild. Plinski oblak se je razširil tudi nad sosednje mesto Aschaffenburg.
Na kraju nesreče je bilo prisotnih približno 250 gasilcev, reševalne enote so posredovale s specializirano opremo in v zelenih zaščitnih oblekah.
Mesto Aschaffenburg je na Instagramu sporočilo: "Prosimo, izogibajte se območju. Zaprite okna in vrata, izklopite prezračevanje in klimatske naprave. Obvestite sosede ter pomagajte otrokom in osebam, ki potrebujejo pomoč – ne da bi ogrožali sebe."
Nesreča v kislinski kopeli – poškodovani so štirje delavci
Kot je pozneje sporočila gasilska enota, je v obratu v kislinsko kopel padel kovinski del, kar je povzročilo kemično reakcijo. "Gre za približno 6.000 litrov dušikove kisline," je povedal tiskovni predstavnik. Po zadnjih podatkih so bile v kemični nesreči lažje poškodovane štiri osebe.
Strokovnjaki so poskušali odstraniti kovinski del iz kislinske kopeli in hkrati prečrpati tekočino v drugo posodo, da bi ustavili kemično reakcijo, so sporočili.
Meritve gasilcev so zvečer pokazale, da do razdalje pet kilometrov od kraja nesreče v zraku ni bilo zaznati škodljivih snovi. Kasneje so uspešno ohladili območje nesreče, pri čemer se je sprva še pojavljal bel dim. Okoli 23. ure so oblasti končno izdale opozorilo o preklicu nevarnosti.
