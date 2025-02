V Nemčiji novi množični protesti proti skrajni desnici

Organizatorji protestov v Berlinu so ocenili, da se je zbralo celo 250.000 ljudi. Proteste je sprožila odločitev predsednika CDU in kanclerskega kandidata CDU/CSU Merza, ki je podporo za zakon o zavračanju prosilcev za azil na nemških mejah iskal pri skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD). S tem je bil v Nemčiji prekršen dolgoletni tabu sodelovanja s skrajnimi strankami, t.i. požarni zid, kar je sprožilo ogorčenje v političnih vrstah in širše v družbi.

Protestniki so se zbrali pred stavbo Reichstaga, nato pa krenili proti sedežu CDU. Klima v državi je še toliko bolj razgreta, navaja dpa, saj se približujejo predčasne parlamentarne volitve, razpisane za 23. februarja. Merz je danes popoldne dejal, da imajo ljudje pravico do protestov, a brez nasilja.