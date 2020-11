V Nemčiji obtožili 12 domnevnih desničarskih skrajnežev

Enajst moških, ki so jih februarja prijeli v racijah po vsej Nemčiji, je obtoženih članstva v teroristični organizaciji, eden pa podpiranja teroristične skupine.

Tožilstvo je februarja sporočilo, da so glavni štirje osumljenci nameravali ustvariti razmere, podobne državljanski vojni z napadi na politike, prosilce za azil ter muslimane. Domnevno so ustanovili desničarsko teroristično organizacijo s ciljem destabilizirati in naposled strmoglaviti nemški demokratični red.