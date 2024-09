V Nemčiji obudili 28 let star primer umora državljana nekdanje Jugoslavije

8. avgusta 1996 se je v Dümmerlohausnu v Nemčiji zgodil brutalen umor, žrtev so namreč našli ob ukradenem rdečem vozilu, praktično prerešetano s kroglami. Gre za moškega, Nenada Gajanovića , državljana nekdanje Jugoslavije, ki je bil vpleten v kriminalne kroge in stari znanec organov pregona. Predvsem zaradi večkratnih vlomov v severni Nemčiji.

Leta 2019 so bili v okviru pregleda starih nerešenih primerov znova pregledani in ovrednoteni preiskovalni spisi, vključno z zaseženimi dokazi. Nove metode analize in njihovi rezultati so zdaj pripeljali do ponovnega odprtja preiskave. Nemški organi zato v sodelovanju z Europolom skušajo najti storilca ter umoru enkrat za vselej narediti konec.

Primer sodi v okvir dela Europolovega Evropskega centra za hudo organizirano kriminaliteto, nedavno pa se je področje razširilo še na boj proti uporabi nasilja s strani organiziranih kriminalnih združb. Europolovo delo na tem področju torej zajema širok spekter, ukvarja pa se z najnovejšimi primeri, pa tudi z desetletja starimi nerešenimi primeri.

Organi zdaj pozivajo vse, ki imajo informacije, ne glede na to, kako nepomembne se jim zdijo, naj se javijo. Oldenburška policijska uprava ponuja celo nagrado v višini 5000 evrov za informacije, ki bodo pripeljale do rešitve primera in prijetja storilca oziroma storilcev. Nagrada bo dodeljena v dogovoru z državnim tožilstvom v Oldenburgu.