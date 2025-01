V Nemčiji otrok umrl zaradi davice, pri nas zadnji primer leta 1967

V bolnišnici v Berlinu je po več mesecih zdravljenja umrl 10-letni deček, ki je zbolel za davico, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih zdravstvenih oblasti ni bil cepljen.

Dečka so septembra zaradi akutnega vnetja tonzilov sprejeli v bolnišnico v Potsdamu, davico pa so mu diagnosticirali šele kasneje. Takrat so ga premestili v Berlin, kjer so ga dali na respirator. Žal je bil trud zdravstvenih delavcev zaman.

Z iskanjem stikov so v njegovi družini odkrili še enega obolelega, ki pa je bil cepljen, zato je imel blag potek bolezni.

Bolezen je v zahodnem svetu redka, v Nemčiji so tako lani kot predlani zabeležili po en smrtni primer, vsakič je šlo za odraslo osebo. V Sloveniji smo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zadnji primer zabeležili leta 1967.

"Okužba lahko poteka brez simptomov ali pa kot huda smrtna bolezen. Bolezenske težave so odvisne od mesta okužbe, odpornosti okužene osebe, strupenosti bakterije in morebitnega razsoja toksina v kri. Čas od okužbe do nastopa bolezni je od enega do šest dni. Klinično se davica pojavlja v dveh oblikah: kot lokalna davica, ki je posledica okužbe zgornjih dihal ali kože in kot davica, ki je posledica razsoja toksina v kri in oddaljene organe. Za lokalno davico je značilen pojav t. i. pseudomembran, to je belkastih oblog, ki se postopoma debelijo in lahko ovirajo dihanje, zlasti, če se širijo po žrelu, v sapnik in sapnici. Bolnik postane hripav, postopoma popolnoma izgubi glas, začne lajajoče kašljati. Pojavi se sikanje, oteženo dihanje, bolnik pomodri. Pseudomembrane lahko povsem zaprejo dihalne poti in pride do zadušitve. Najresnejši in najpogostejši so zapleti zaradi razsoja toksina v kri in njegovega učinka na srce in osrednje živčevje," so na NIJZ zapisali o bolezni.