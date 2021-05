V Nemčiji pet mesecev pred volitvami vodi stranka Zelenih

A kot kažejo najnovejše javnomnenjske raziskave, bi bili lahko konservativci, ki so Nemčijo vodili zadnjih 16 let, 26. septembra odstavljeni. Šest od desetih anket, objavljenih v zadnjih dveh tednih, kaže prednost za Zelene, ki so se na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2017 uvrstili na peto mesto. Raziskava, ki sta jo v nedeljo objavila tržni raziskovalec Kantar in časopis Bild am Sonntag, kaže, da Zeleni s 27 odstotki vodijo za tri točke.

Glede na rezultate ankete, ki jo je objavil tržni raziskovalec Pollytix Strategic Research, Zeleni vodijo prvič po juniju 2019. Nemška strankarska krajina je v primerjavi z evropskimi sosedami bolj odporna na nenadne pretrese, pri čemer je Krščanskodemokratska unija (CDU) ohranila status vrhovne politične moči države. Njeni sestrski stranki v Franciji in Italiji sta medtem zdrsnili v pozabo, poroča The Guardian .

Kot kaže, bi se lahko kandidatka ekološke strankeAnnalena Baerbockznašla v ugodnem položaju, kjer bi lahko izbirala med različnimi potencialnimi koalicijskimi partnerji, in sicer s pogodbami o delitvi moči s CDU, Socialdemokratsko stranko (SPD) in svobodnimi demokrati ali pa s SPD in levičarsko stranko Die Linke.

Stefan Merz, direktor Inštituta za politične raziskave Infratest Dimap, je dejal, da bi morale trenutno izražene namere glasovanja takšne ostati vsaj dva do tri tedne, da bi jih lahko smatrali kot zanesljive. "Po letih zelo majhnih sprememb v hierarhiji nemških političnih strank zdaj obstaja možnost, da bi se dejansko zgodil večji preobrat. Lahko bi bili na pragu zgodovinskega trenutka," je Merz dejal zaGuardian.

Z rezultati anket se je pokazala nestanovitnost nemške družbe, ki se, zaradi dolgotrajnih, a neučinkovitih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa in uvedbe cepljenja, ki so razkrili slabo stanje digitalnih storitev in birokracije v državi, čedalje bolj usmerja proti vladi.