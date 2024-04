V Nemčiji po napadu najstnika umrl policist

Podrobnosti o prepiru in razlog za incident za zdaj še niso znani. Znano je le, da je v bližini incidenta obležal 57-letni policist, ki ga je bilo treba oživljati, v jutranjih urah pa je umrl v bolnišnici v bližnjem mestu Erfurt.

Tik pred obdukcijo je sicer državni tožilec Benedikt Ballhausen dejal: "To bo za nas odločilno. Državno tožilstvo upa, da bo obdukcija pokazala, kaj je bil vzrok smrti policista in v kolikšni meri bi lahko bil kriv 18-letnik." Mladeniča so v soboto zjutraj začasno aretirali, je po poročanju Mitteldeutche Zeitunga povedal Ballhausen.

Dodal je še, da je poleg obdukcije predvideno tudi zaslišanja prič. Če bo mogoče ugotoviti povezavo med vedenjem 18-letnika in smrtjo 57-letnika, se bodo morali odločiti, ali bo državno tožilstvo podalo predlog za pripor, je dejal državni tožilec.

Preiskavo je že prevzel državni urad za kriminalistične preiskave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.