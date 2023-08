V Nemčiji pobelilo ceste: točo odstranjevali s snežnimi plugi

Zrna so bila premera do 1,8 centimetra, a škode na vozilih in infrastrukturi niso povzročila, prav tako po navedbah portala ni bil poškodovan nihče.

Gasilci so se v času neurja odzvali na več kot 120 incidentov, v akciji pa je pomagalo 290 reševalcev, ki so točo iz ulic odstranjevali s pomočjo snežnih plugov. Med prvimi klici na pomoč so bili ljudje, ki so bili ujeti v osebnih avtomobilih in zaradi zapadle toče, niso mogli odpreti vrat.

Neurje je po navedbah nemške vremenske službe DWD nastalo zaradi majhne nevihtne celice, ki se je razvila tik pred mestom Reutlingen. Ker se je celica gibala počasi, je v kratkem času zapadlo veliko toče in padavin. DWD je nevihto označil kot 'nič posebnega', saj bi, kot pravijo na travnikih in poljih takšne količine vode, odtekle hitreje kot v mestu, ter ostale neopažene.