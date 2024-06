V Nemčiji poplave terjale dve smrtni žrtvi, enega gasilca še pogrešajo

Nemški kancler Olaf Scholz je obiskal območja na jugu Nemčije, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave, in obljubil solidarnost s prizadetimi v ujmi. Razmere na Bavarskem in v Baden-Württembergu po obilnem deževju ostajajo napete, poplave pa so zahtevale drugo smrtno žrtev.