V Nemčiji lani zaključenih največ preiskav trgovine z ljudmi v zadnjih 25 letih

Wiesbaden, 28. 08. 2025 14.17 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , L.M.
Nemški preiskovalni organi so v minulem letu zaključili največje število preiskav v povezavi s trgovino z ljudmi in izkoriščanjem od začetka leta 2000. Med žrtvami so bili tudi otroci in mladostniki, pri čemer so v posameznih primerih otroke celo ponudili v prodajo na spletu.

Po podatkih Zveznega urada kriminalistične policije (BKA) v Wiesbadnu je bilo lani zaključenih 576 preiskav, kar je več kot 13-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023 in največ od začetka beleženja leta 2000.

V več kot 200 primerih so bili kot žrtve izkoriščanja zabeleženi otroci in mladostniki, pri čemer je 195 primerov vključevalo spolno izkoriščanje.

"Eden od razlogov za naraščajoče število je med drugim ta, da imajo različne spletne platforme premalo zaščitnih mehanizmov, kar omogoča izkoriščanje mladoletnikov z uporabo interneta kot sredstva za kaznivo dejanje. V dveh primerih so bili otroci ponujeni v prodajo na spletu," so pojasnili pri BKA.

Spolno izkoriščanje je bilo lani na splošno v središču zaključenih primerov. "S 364 primeri je bil dosežen nov rekord v zadnjih desetih letih," so navedli pri BKA. Ta kazniva dejanja se vse pogosteje dogajajo v zasebnih domovih, ki so "področje, ki ga je težko nadzorovati in kaže na še posebej veliko število neprijavljenih primerov," opozarjajo.

Stik za spolno izkoriščanje se pogosto začne prek interneta, ugotavlja BKA, ki navaja, da žrtve in osumljenci pogosto prihajajo iz drugih evropskih držav. Znatno se je povečalo tudi število žrtev iz Kitajske in Kolumbije, podatke BKA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Pomembno vlogo pri tem igra čustvena odvisnost, denimo pri t. i. metodi ljubimca. Po podatkih BKA pri tem običajno moški pod pretvezo romantičnega razmerja naredi mlajšo žensko žrtev odvisno od sebe, da bi jo kasneje seznanil s prostitucijo in jo finančno izkoriščal.

