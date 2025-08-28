V Nemčiji lani zaključenih največ preiskav trgovine z ljudmi v zadnjih 25 letih

Po podatkih Zveznega urada kriminalistične policije (BKA) v Wiesbadnu je bilo lani zaključenih 576 preiskav, kar je več kot 13-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023 in največ od začetka beleženja leta 2000.

V več kot 200 primerih so bili kot žrtve izkoriščanja zabeleženi otroci in mladostniki, pri čemer je 195 primerov vključevalo spolno izkoriščanje.

"Eden od razlogov za naraščajoče število je med drugim ta, da imajo različne spletne platforme premalo zaščitnih mehanizmov, kar omogoča izkoriščanje mladoletnikov z uporabo interneta kot sredstva za kaznivo dejanje. V dveh primerih so bili otroci ponujeni v prodajo na spletu," so pojasnili pri BKA.