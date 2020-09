Prašičjo kugo so potrdili pri divji svinji v zvezni deželi Brandenburg, ki obkroža Berlin.

Bolezen izvira iz afriške celine in se je že razširila v Evropo in Azijo. Bolezen ni nevarna za ljudi, je pa skoraj vedno usodna za prašiče, saj proti bolezni ni cepiva ali zdravila. Nekatere države tako omejujejo uvoz iz regij, kjer so potrdili primere.