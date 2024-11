V Nemčiji potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz

Prvi primer okužbe s to različico virusa izven afriške celine so sicer sredi avgusta potrdili na Švedskem, kasneje so okužbe potrdili tudi v več azijskih državah.

Virus mpox povzroča istoimensko nalezljivo bolezen, znano tudi kot opičje koze. Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je klinični potek bolezni običajno blag. Simptomi so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Običajno se razvije tudi izpuščaj.

Epidemija te bolezni je v zadnjih mesecih prizadela zlasti podsaharsko Afriko, primere okužb pa so do začetka oktobra uradno potrdili v 16 državah na celini. Največji delež okužb so zabeležili v Demokratični republiki Kongo, številne tudi v Burundiju in Nigeriji.

Zdravstvena agencija Afriške unije je prejšnji teden sporočila, da je bilo v Afriki od januarja skupno potrjenih okrog 42.000 primerov, pri čemer je zaradi bolezni mpox umrlo približno 1100 ljudi. Agencija je opozorila, da lahko epidemija uide izpod nadzora, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v začetku meseca odobrila uporabo prvega testa za odkrivanje virusa, ki se širi zlasti prek telesnih stikov, stika z okuženimi materiali ali z živalmi. V DR Kongo so ob tem sprožili tudi kampanjo cepljenja proti mpoxu.