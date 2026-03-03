Naslovnica
Tujina

V Nemčiji potrdili steklino pri psu, UVHVVR poziva k previdnosti

Berlin, 03. 03. 2026 16.04

Avtor:
N.V.
Pes

V Nemčiji so potrdili primer stekline pri psu, ki je v državo prišel iz Rusije. Pes je bil pripeljan novembra 2025, klinični znaki pa so se pojavili januarja 2026. Dva dni po pojavu znakov je poginil.

Dokumentacija psa, ki je bil pripeljan iz Rusije, je bila sicer povsem veljavna. Pes je izpolnjeval vse pogoje za vstop v EU, bil je označen z mikročipom in veljavno cepljen proti steklini, test titracije protiteles za dokazovanje imunosti po cepljenju pa je izkazoval zadosten titer protiteles.

Po poginu in preiskavah je bilo ugotovljeno še, da je bil pes mlajši, kot je bilo navedeno, zato oblasti sumijo, da so tudi drugi podatki v dokumentaciji lažni. Pes je bil sicer del pošiljke 24 živali, ki jih je dobrodelna organizacija pripeljala za posvojitev iz zavetišča v Rusiji.

Nemčija je uradno prosta stekline, po podatkih nemškega nacionalnega referenčnega laboratorija za steklino Friedrich Loefler Institut pa je bilo v obdobju 2000–2025 zabeleženih 31 primerov stekline pri nezakonitih premikih živali v Evropi.

Samojed
Samojed
FOTO: Shutterstock

Pazljivo pri posvajanju iz tujine

V Sloveniji je vedno več posvojitev živali iz tretjih držav, predvsem iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Ker so v teh državah nizki standardi oskrbe pa tudi neučinkovit nadzor, je marsikatera nevladna organizacija prevzela vlogo reševanja živali. A žal so nekateri v prevozu živali v EU videli tudi precej donosen posel, ki prinaša visoke zneske, kar pa nikakor ni v dobrobit živali. Te velikokrat pridejo sem bolne.

Za zakonit vstop v EU mora namreč žival izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih različni trgovci zaobidejo na različne načine. Živali denimo pripeljejo čez mejo brez ustreznih dokumentov, pod krinko netrgovskega premika, uvažajo jih pod pretvezo posvojitev ali pa žival spremlja "ustrezna dokumentacija", ki pa je lahko ponarejena.

Psi
Psi
FOTO: Profimedia

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ob tem opozarja, da s posvajanjem živali iz držav, ki imajo veliko število zapuščenih živali, ne rešujemo težave, temveč jo lahko celo poglabljamo. "S tem namreč spodbujamo nadaljnje razmnoževanje živali brez nadzora in ohranjamo sistem, v katerem je posvojitev tujega psa postala posel," so zapisali.

Tudi v slovenskih zavetiščih imamo veliko živali, ki čakajo na posvojitev, zato UVHVVR poziva vse, ki razmišljajo o hišnem ljubljenčku, da se odločijo za posvojitev iz zavetišča v Sloveniji.

Previdnost ni odveč tudi pri spletnih nakupih

Številni, ki iščejo žival prek spletnih oglasov, se morda sploh ne zavedajo, da z nepremišljenim nakupom nehote podpirajo neetične vzrejne prakse, opozarjajo. Zato svetujejo veliko previdnost pri nakupu živali, zlasti je treba biti pozoren na oglase, ki obljubljajo pasme čistokrvnih mladičev brez rodovnika po nizkih cenah in ponujanje prevoza živali iz tretje države ter "prevzem" živali na parkirišču ali drugem javnem mestu. Posebno pozornost je treba nameniti tudi tistim, ki ponujajo mladiče iz tretjih držav, iz katerih je za izpolnitev zahtev za zdravje živali potreben določen čas, kar posledično pomeni, da uvoz mladičev do določene starosti sploh ni dovoljen.

bibaleze
