V Nemčiji potrjen prvi primer koronavirusa

O novih primerih poročajo tudi iz Kanade, Šrilanke in Nemčije, kjer je po poročanju AFPprvi primer potrdil bavarski minister za zdravje. Oboleli v Münchnu naj bi bil v stabilnem stanju. Virus so doslej potrdili tudi v ZDA, Franciji, Avstraliji, Kambodži, na Tajskem in Japonskem. Smrtne žrtve so do sedaj zabeležili zgolj na Kitajskem. Včeraj so prvo smrtno žrtev potrdili v Pekingu.