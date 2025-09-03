V Nemčiji pred lokalnimi volitvami umrlo več kandidatov AfD

Po poročanju časopisa Weltwoche so umrli "nenadoma in povsem nepričakovano" . Policija je zagotovila, da v nobenem od primerov ni našla dokazov o tuji krivdi. To zdaj pomeni, da bo treba v kratkem času natisniti nove glasovnice in izbrati druge kandidate, še navaja časopis.

V Severnem Porenju-Vestfaliji so pred volitvami 14. septembra v kratkem času umrli štirje kandidati AfD, poročajo nemški mediji, ki navajajo, da so ob štirih primerih nato zabeležili še smrt dveh kandidatov AfD, ki sta bila na rezervni listi. Eden od njiju naj bi umrl zaradi odpovedi ledvic, drugi pa je storil samomor.

Nenavadno visoko število umrlih kandidatov v vrstah AfD pred volitvami je kljub temu sprožilo številna ugibanja in teorije zarote na družbenih omrežjih.

Sovodja AfD Alice Weidel prav tako ni pripomogla k pomiritvi, temveč je na omrežju X objavila trditev upokojenega ekonomista Stefana Homburga, da je število smrti kandidatov "statistično skoraj nemogoče".

Namestnik vodje AfD Kay Gottschalk medtem ne vidi razloga za takšna ugibanja. Kot je dejal za Playbook v Berlinu, dosedanje ugotovitve ne potrjujejo teh sumov. Kljub temu pa želijo primere preiskati.

Notranje ministrstvo Severnega Porenja-Vestfalije pa je poudarilo, da so umrli tudi kandidati drugih strank, med njimi kandidati Zelenih in socialnih demokratov (SPD). Do ponedeljka je bilo znanih deset primerov smrti, njihovo število pa se je zdaj povzpelo na dvanajst.

Severno Porenje-Vestfalija ima 18 milijonov prebivalcev, na lokalnih volitvah prihodnjo nedeljo pa se bo za glasove volivcev potegovalo približno 20.000 kandidatov.

AfD je na februarskih zveznih volitvah postala druga največja stranka v parlamentu in največja opozicijska stranka v Nemčiji. Znana je zlasti po protimigrantski, evroskeptični in nacionalistični retoriki ter s pridom izkorišča nezadovoljstvo dela nemške družbe.