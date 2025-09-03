Svetli način
Tujina

V Nemčiji pred lokalnimi volitvami umrlo več kandidatov AfD

Berlin, 03. 09. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
19

V nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je v zadnjih tednih pred lokalnimi volitvami umrlo kar šest kandidatov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), kar je sprožilo številna vprašanja in teorije zarote. Vodilni v deželni AfD so sicer tovrstna ugibanja zavrnili. Zdaj bodo morali v kratkem času natisniti nove glasovnice.

V Severnem Porenju-Vestfaliji so pred volitvami 14. septembra v kratkem času umrli štirje kandidati AfD, poročajo nemški mediji, ki navajajo, da so ob štirih primerih nato zabeležili še smrt dveh kandidatov AfD, ki sta bila na rezervni listi. Eden od njiju naj bi umrl zaradi odpovedi ledvic, drugi pa je storil samomor.

Po poročanju časopisa Weltwoche so umrli "nenadoma in povsem nepričakovano". Policija je zagotovila, da v nobenem od primerov ni našla dokazov o tuji krivdi. To zdaj pomeni, da bo treba v kratkem času natisniti nove glasovnice in izbrati druge kandidate, še navaja časopis.

AfD
AfD FOTO: AP

Nenavadno visoko število umrlih kandidatov v vrstah AfD pred volitvami je kljub temu sprožilo številna ugibanja in teorije zarote na družbenih omrežjih.

Sovodja AfD Alice Weidel prav tako ni pripomogla k pomiritvi, temveč je na omrežju X objavila trditev upokojenega ekonomista Stefana Homburga, da je število smrti kandidatov "statistično skoraj nemogoče".

Namestnik vodje AfD Kay Gottschalk medtem ne vidi razloga za takšna ugibanja. Kot je dejal za Playbook v Berlinu, dosedanje ugotovitve ne potrjujejo teh sumov. Kljub temu pa želijo primere preiskati.

Notranje ministrstvo Severnega Porenja-Vestfalije pa je poudarilo, da so umrli tudi kandidati drugih strank, med njimi kandidati Zelenih in socialnih demokratov (SPD). Do ponedeljka je bilo znanih deset primerov smrti, njihovo število pa se je zdaj povzpelo na dvanajst.

Severno Porenje-Vestfalija ima 18 milijonov prebivalcev, na lokalnih volitvah prihodnjo nedeljo pa se bo za glasove volivcev potegovalo približno 20.000 kandidatov.

AfD je na februarskih zveznih volitvah postala druga največja stranka v parlamentu in največja opozicijska stranka v Nemčiji. Znana je zlasti po protimigrantski, evroskeptični in nacionalistični retoriki ter s pridom izkorišča nezadovoljstvo dela nemške družbe.

AFD VOLITVE SMRT
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
03. 09. 2025 21.11
+1
Pa ravno zdaj,pred Oktober festom🍻🍣
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 19.05
+2
Dva kandidata sta bila starejša od 72 let in eden več kot 60 let, res teorija zarote, ali pa preveč cepiva!
ODGOVORI
3 1
Pacient2
03. 09. 2025 16.47
+2
Tisti scholz jim je prepolovil standard. Kar še volite SD
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 19.05
+0
tudi s tem krščanarjem Merrzom jim ne gre na bolje.....
ODGOVORI
1 1
Pacient2
03. 09. 2025 20.31
+3
Nisi povedal bistvenega kako so levi zavozili
ODGOVORI
3 0
Pacient2
03. 09. 2025 20.32
+1
Po imenu
ODGOVORI
1 0
Pacient2
03. 09. 2025 16.46
+3
Popolna podpora AFD proti pokvarjenemu mercu
ODGOVORI
6 3
Stajerc200
04. 09. 2025 13.47
-1
Ti si zagotovo socialec
ODGOVORI
0 1
alicante1234
03. 09. 2025 16.14
+1
Če pade Nemčija je EU-ja konec. Interesnih skupin pa je veliko, da do tega ne pride.
ODGOVORI
2 1
M_teoretik
03. 09. 2025 16.03
-2
Če so v deficitu si jih lahko pri levih sposodijo!?
ODGOVORI
0 2
Ramzess
03. 09. 2025 15.43
+1
Čista slučajnost, policaji pa tudi niso nič našli, kao tujega povzročiteljka, še ena slučajnost. Eni gredo z drugim, ker je vse povezano.
ODGOVORI
1 0
SLObunkeljn
03. 09. 2025 14.45
+1
Žal je vsakega umrlega, a tako je, če je volilna in poslanska baza malce starejša, kar je običajno pri desnih strankah.
ODGOVORI
4 3
walter2
03. 09. 2025 14.42
+1
Če ima AfD večino podpornikov rojenih še v času vojne kot JJ pri nas te smrti sploh niso presenečenje.
ODGOVORI
4 3
traparija
03. 09. 2025 14.30
-1
ni teorija zarote, ampak se gre za dobro znano in vpeljano prakso zarote. kjer so akterji diametralno nasprotni, za tiste ki rabite podnapise.
ODGOVORI
3 4
Gašper 94
03. 09. 2025 14.18
+2
Mogoce je ze statisticno skoraj nemogoce ampak realnost je ocitno ze taka
ODGOVORI
2 0
