V Nemčiji preiskujejo 105-letnega nekdanjega stražarja v nacističnem taborišču

Na tožilstvu so dodali, da sumijo, "da je s svojimi dejavnostmi v tem taborišču sodeloval pri več umorih".

O primeru je prvi poročal nemški časnik Bild, ki je navedel, da so pred kratkim preiskovali še enega nekdanjega stražarja iz istega taborišča, ki pa je medtem umrl.

V taborišču v pokrajini Senee je bilo zaprtih med 180.000 in 200.000 sovjetskih vojnih ujetnikov med letom 1941 in aprilom 1945, ko ga je osvobodila ameriška vojska, piše na tamkajšnjem spominskem obeležju. Število žrtev ocenjujejo na med 15.000 in 70.000, vendar natančnega števila še niso ugotovili.

Na spominskem obeležju tudi piše, da jih "od približno 5,3 do 5,7 milijona sovjetskih vojnih ujetnikov, ki so bili v ujetništvu v Nemčiji, med 2,3 milijona in tremi milijoni ni preživelo".

V zadnjih letih so v Nemčiji sodili več nekdanjim uslužbencem in stražarjem v nacističnih taboriščih, vendar zaradi starosti osumljencev za to 80 let po koncu druge svetovne vojne ostaja vse manj časa.