V Nemčiji preprečili domnevni napad na izraelsko veleposlaništvo

Osumljenega 28-letnega Libijca so pridržali v soboto severno od Berlina. Zaenkrat ni znano, kako blizu je bil Islamski državi.

V okviru aretacije so policisti preiskali tudi stanovanje osumljenca v kraju Bernau. Dodatno so preiskali še stanovanje osebe, ki ni bila osumljena, v Severnem Porenju-Vestfaliji, zaslišali so tudi več prič.

Po informacijah časnika Bild so nemške oblasti prejele namige tujih obveščevalnih služb glede načrtovanja napada. Cilj napada je bilo izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Ni pa znano, s čim naj bi se izvedlo napad – s strelnim orožjem ali eksplozivom.