V Nemčiji primanjkuje zdravil, težave tudi v bolnišnicah

V Nemčiji vsako leto proizvedejo več kot deset milijonov sirupov za otroke, a to zimo so police v mnogih lekarnah po državi večinoma prazne. Sredi vala okužb in številnih obolelih za gripo in respiratornimi virusi, zlasti med otroki, primanjkuje antibiotikov, zdravil za lajšanje bolečin in sirupov proti vročini.

Razlog za te težave je cena. Proizvodnja določenih preparatov v Nemčiji in Evropi se farmacevtski industriji enostavno ne izplača, poroča Deutsche Welle. Zdravstvene zavarovalnice v Nemčiji namreč podjetjem plačajo 1,36 evra za steklenico sirupa paracetamol proti vročini. Ta znesek se ni povišal že deset let, se je pa letos učinkovina paracetamol podražila za 70 odstotkov, pojasnjuje nemški spletni portal.