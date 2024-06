V Nemčiji prvič volili 16-letniki, veliko glasov dali skrajni desnici

Leta 2019 so se najmlajši volivci v Nemčiji precej množično odzvali na pridobljeno volilno pravico in glasovali za 'zeleno agendo'. Analitiki so temu rekli 'zeleni val', kar tretjina mladih Nemcev je takrat glasovala za Zelene.

Pet let kasneje pa povsem drugačna zgodba. Tokratne volitve so bile prve, ko so lahko svoj glas oddali tudi 16-letniki. Starostna meja je bila znižana na 16 oz. 17 let tudi v Avstriji, Belgiji, Grčiji in na Malti. Dejstvo, da je veliko število mladih prav v dneh po 80. obletnici izkrcanja v Normandiji glasove oddalo za skrajno desno AfD, je šokantno, ocenjuje CNN. 16 odstotkov starih med 16 in 24 let je glasovalo za AfD, kar je 11 odstotkov več kot pred petimi leti. Večina mladih je sicer še vedno naklonjena sredinskim in levim opcijam, vendar porast podpore pri mnogih povzroča zaskrbljenost.

Nekateri vidnejši člani AfD namreč uporabljajo prepovedane nacistične slogane ter propagirajo komaj prikriti rasizem in islamofobijo, stranka pa je pridobila skoraj toliko glasov mladih kot zmagovalno zavezništvo Krščansko-demokratske unije in Krščansko-socialne unije (CDU/CSU) in veliko več kot Zeleni. Ankete kažejo, da je tema migracij obrnila številne volivce vseh starosti na desno. 95 odstotkov nemških volivcev AfD je dejalo, da bi morala Nemčija omejiti dotok tujcev in beguncev v Nemčijo. Skoraj toliko jih je dejalo, da jim je vseeno, ali je AfD skrajna desničarska stranka, če le obravnava najpomembnejše teme.

Tik pred volitvami, 20. maja, je vodilni kandidat stranke Maximilian Krah naznanil, da niso bili vsi pripadniki enot SS avtomatsko tudi zločinci. AfD se je odzvala tako, da je Kraha umaknila iz kampanje, a ga nekaj časa pustila na vrhu seznama kandidatov. Potem ko so se okrog njega nakopičili še drugi škandali, se je odločila, da ga odstrani s seznama.