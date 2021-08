V Nemčiji pustošil tornado, v Avstriji in Italiji silovita neurja

V Avstriji plaz potisnil avtobius in še eno vozilo

V Avstriji je neurje prizadelo zlasti Gornjo Avstrijo, Spodnjo Avstrijo, Tirolsko, Štajersko in Salzburg. V vsaki izmed njih so gasilci od ponedeljka priskočili na pomoč ljudem v več kot 100 intervencijah, v katerih so med drugim črpali vodo iz kleti in cestnih podvozov.

Veliko število poplav in zemeljskih plazov je prizadelo zlasti okrožji Pinzgau in Pongau v zvezni deželi Salzburg, kjer so morali na varno prepeljati več kot 100 ljudi. V kraju Dienten je plaz v reko potisnil avtobus in še eno vozilo. Vse tri potnike oziroma voznike iz njih so rešili, bili pa so poškodovani, eden huje.