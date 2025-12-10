Svetli način
Tujina

V Nemčiji razlitje nafte zaradi poškodovanega naftovoda

Berlin, 10. 12. 2025 20.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Zaradi poškodbe na naftovodu rafinerije PCK v nemški zvezni deželi Brandenburg na vzhodu države je prišlo do obsežnega razlitja nafte, je dejal predstavnik okoljskega ministrstva zvezne dežele. Dodal je, da za zdaj ne morejo govoriti o vzrokih nesreče in obsegu škode.

Lokalni časopis Maerkische Oderzeitung je poročal, da je nafta v bližini občine Gramzow brizgala približno 10 do 12 metrov visoko.

Predstavnica rafinerije PCK, ki z nafto oskrbuje Berlin in okoliško regijo, je povedala, da gasilci in enota za ravnanje z nevarnimi snovmi poskušajo omejiti škodo na mestu nesreče. Zagotovila je, da sta varnost vseh vpletenih in zaščita okolja glavni prioriteti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po prvih ugotovitvah so incident povzročila pripravljalna dela pred varnostnim preizkusom na cevovodu, ki je načrtovan za jutri," je dejala predstavnica PCK in dodala, da je v tej fazi mogoče izključiti namerno poškodbo naftovoda.

Ministrica zvezne dežele Brandenburg Hanka Mittelstädt, ki je pristojna za okolje, bo v četrtek zjutraj obiskala kraj nesreče, da bi ocenila obseg škode.

Rafinerija PCK v bližini meje s Poljsko je v večinski lasti družbe Rosneft Deutschland, lokalne podružnice ruskega energetskega giganta Rosneft. Z podružnico kot skrbnica upravlja nemška Zvezna agencija za omrežja, saj je nemška vlada leta 2022 premoženje Rosnefta v Nemčiji zaradi ruske invazije na Ukrajino dala pod skrbništvo zveznega energetskega regulatorja.

