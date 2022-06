V Nemčiji se je začel poletni val pandemije covida-19

V Nemčiji so se uresničile napovedi o poletnem valu pandemije covida-19, je opozoril nemški minister za zdravje Karl Lauterbach. "Pričakovan poletni val okužb je žal postal resničnost," je dejal in ocenil, da bi se morali starejši in tisti z že obstoječimi zdravstvenimi težavami "nujno" znova cepiti.

Lauterbach je izrazil zaskrbljenost zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom. Vzrok za to naj bi bilo hitro širjenje nove koronavirusne podrazličice omikrona, BA.5. icon-expand Testiranje FOTO: Adobe Stock V Nemčiji sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev že nekaj časa narašča. Po podatkih Inštituta Roberta Kocha je od ponedeljka do torka narasla s 331,8 na 447,3, pri čemer so našteli 105.840 novih primerov okužbe. Vendar pa v tej fazi pandemije stopnja obolevnosti ne predstavlja popolne slike. Strokovnjaki namreč že nekaj časa opozarjajo na veliko število primerov okužb, ki niso uradno zabeleženi, predvsem zato, ker je potek bolezni lahko blag in ker vsi okuženi ne opravijo uradno priznanega PCR-testa.