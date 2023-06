V Nemčiji se začenja največja letalska vaja Nata Air Defender 23

Zveza Nato bo prihodnji teden izvedla največjo letalsko vajo, ki jo bo koordinirala Nemčija, so napovedali ameriški in nemški uradniki. Vaja Air Defender 23 se bo začela v ponedeljek in bo trajala 10 dni, v njej bo sodelovalo približno 220 vojaških letal iz 25 držav članic in partneric Severnoatlantske zveze.

Vaja bo obrambne narave, namenjena pa je pošiljanju sporočila predvsem Rusiji, je novinarjem povedala ameriška veleposlanica v Nemčiji Amy Gutmann. "Res bi bila presenečena, če svetovni voditelj ne bi upošteval tega, kar piše o naravi tega zavezništva, kar pomeni moč tega zavezništva, in to vključuje Vladimirja Putina, ruskega predsednika," je izpostavila. Vaja je bila načrtovana leta 2018, deloma kot odgovor na rusko priključitev Krima leta 2014, čeprav ni uperjena proti komur koli, je povedal general Ingo Gerhartz, poveljnik nemških zračnih sil. "Smo obrambno zavezništvo in vaja je kot taka tudi zasnovana," je dodal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Ta vaja naj bi dopolnila trenutno prisotnost Združenih držav v Evropi in zagotovila usposabljanje na višji ravni, kot se običajno izvaja na celini," je pojasnil general Michael Loh, direktor ameriške letalske nacionalne garde. Na vprašanje o morebitnih motnjah civilnega zračnega prometa med vajo je general Gerhartz opozoril, da so načrtovalci naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi preprečili zamude in odpovedi letov, ko so se v nekaterih delih Nemčije začele šolske počitnice. Severnoatlantska zveza, ustanovljena na začetku hladne vojne, je postala največja organizacija za kolektivno obrambo z 31 državami članicami v Evropi in Severni Ameriki. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Glavni cilj takšne obsežne vojaške vaje je ustvariti scenarij vaje, ki vključuje operacije zračnega bojevanja za prijateljske in zavezniške zračne sile. Cilj vaje Air Defender 23 je okrepiti in optimizirati sodelovanje med Natovimi silami in pokazati moč zavezništva. 25 sodelujočih držav namerava raziskati, kako bi se njihove zračne sile odzvale in sodelovale v primeru vojaške krize. Air Defender 23 bo predvsem priložnost za oceno skupnega odziva udeležencev v zraku na hipotetično izredne razmere. Pri tem bo Nemčija delovala kot središče kolektivne obrambe evropskega zračnega prostora. Med 25 sodelujočimi državami so Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Italija, Japonska, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Turčija, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in Grčija.