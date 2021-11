V Nemčiji sklenjen koalicijski dogovor, novi kancler bo Olaf Scholz

Dva meseca po tem, ko so Socialni demokrati zmagali na nemških volitvah, so tri stranke sklenile koalicijski dogovor, ki bo začrtal pot Nemčije za prihodnja štiri leta. Med glavnimi prioritetami treh strank, znanih tudi kot "semaforska koalicija" zaradi svojih značilnih barv, rdeče, rumene in zelene, je tranzicija v 'zeleno Nemčijo'. Zadale so si, da bo država do leta 2030 opustila rabo premoga, kar je osem let pred začrtanim ciljem.

Bodoči kancler Olaf Scholz je poudaril, da so stranke bodoče vladajoče koalicije enakopravne partnerice. "Druži nas želja, da to državo naredimo boljšo," je poudaril. Zavzel se je tudi za suvereno Evropo, kar bo ključna prednostna naloga na področju zunanje politike prihodnje nemške vlade, poroča STA.

Prav tako si bodo prizadevali izkoristiti dva odstotka nemškega ozemlja za vetrno energijo, osredotočili se bodo tudi na energijo na vodik. Stranke želijo do leta 2030 80 odstotkov električne energije pridobili iz obnovljivih virov energije. Kot poroča BBC, imajo v načrtu tudi legalizacijo kanabisa v licenciranih trgovinah.

Nova zunanja ministrica bo postala Annalena Baerbock iz stranke Zeleni, sopredsednik Zelenih Robert Habeck pa bo prevzel "megaministrstvo" za gospodarstvo in podnebje. Novi finančni minister bo postal Christian Lindner iz FDP. Stranki bo pripadlo še pravosodno ministrstvo, ministrstvo za promet in digitalizacijo ter šolsko ministrstvo. Hubertus Heil iz SPD naj bi ostal edini minister iz stare vlade, obdržal pa bo svoj položaj ministra za delo. SPD bo med drugim pripadlo še ministrstvo za notranje zadeve, zdravje in obrambo.

O sodelovanju treh strank je zaradi precejšnjih razlik veliko ugibanj. Zeleni so si prizadevali za ogromen naložbeni program za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi za popestritev zastarele nemške infrastrukture. Med volilno kampanjo so se zavezali, da bodo dvignili davke. Temu nasprotujejo člani FDP, ki so znani po svoji fiskalni previdnosti, iz njihovih vrst pa prihaja tudi bodoči minister za finance.

Kanclerskega kandidata Olafa Scholza naj bi na čelo vlade potrdili v tednu, ki se začne 6. decembra. Pred tem želijo Zeleni o podpori glede koalicijske pogodbe vprašati še člane, SPD in FDP pa načrtujeta kongresa strank.