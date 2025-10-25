Svetli način
Tujina

V Nemčiji številni protesti, Merza obtožujejo spodbujanja predsodkov

Berlin, 25. 10. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 29 minutami

Nedavne izjave nemškega kanclerja Friedricha Merza, uperjene proti priseljencem, so v državi sprožile proteste in kritike, tudi s strani koalicije. Danes so protesti napovedani v več mestih, pričakujejo okoli 5000 udeležencev.

Friedrich Merz je med obiskom vzhodnonemške zvezne dežele Brandenburg prejšnji teden dejal, da njegova vlada odpravlja prejšnje neuspehe na področju migracij. "Še vedno pa imamo težavo s tem, kako so videti naša mesta, zato zvezni notranji minister spodbuja in izvaja obsežne deportacije," je dejal.

V naslednjih dneh so se oglasili kritiki tako iz opozicijskih strank kot tudi iz koalicije. Kanclerja so obtožili, da spodbuja predsodke s tem, da krivi raznolike prebivalce mest za visoko stopnjo kriminala, nadlegovanja in spolnih napadov.

Friederich Merz
Friederich Merz FOTO: Profimedia

Merz je obtožbe zavrnil in dodal, da je v svoji izjavi govoril o priseljencih, ki nimajo dovoljenj za bivanje ali služb ter ne upoštevajo nemških zakonov.

Dodatno pa je prilil olje na ogenj z izjavo, da se veliko ljudi v Nemčiji in v Evropi zaradi priseljencev ne želi gibati v javnih prostorih.

V zadnjih dneh je v Nemčiji zaradi kanclerjevih izjav že potekalo več protestov, v katerih je sodelovalo več tisoč ljudi. Danes na protestih v več nemških mestih, med drugim v Hamburgu, Madgeburgu in Nurembergu, pričakujejo okoli 5000 ljudi.

To ni prvič, da je Merz sprožil burne odzive s svojimi izjavami. Pred nekaj meseci je recimo dejal, da nemški Bundestag ni cirkuški šotor, ko so ga vprašali, ali naj se za praznovanje parade ponosa nad parlamentom izobesi mavrična zastava, poroča Politico.

