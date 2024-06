V Nemčiji tekme Eura tudi v cerkvi na platnu nad oltarjem

Namesto cerkvenega zbora, glasno navijanje, namesto kelihov pa vrčki s pivom. Nogometna mrzlica je v Nemčiji zajela prav vse, tudi cerkev v predelu Schalke, kjer med prvenstvom organizirajo oglede tekem. Obiskovalci tako lahko prižgejo svečko in molijo za zmago njihove reprezentance. Sicer je cerkev v kraju že tradicionalno povezana z nogometom, žoga je celo naslikana na enem izmed vitražev. No, kot kaže so bile vse molitve za nemško reprezentanco za enkrat učinkovite.