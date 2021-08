V Nemčiji tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi smrtonosnih poplav

Jürgen Pföhler je bil namreč 14. julija zvečer, ko so območje prizadele hude poplave, dežuren in bi edini lahko sprejemal odločitve, pa tega kljub opozorilom ni storil. Preiskujejo še eno osebo, ki je za nekaj časa prevzela vodenje kriznega štaba.

V poplavah na zahodu Nemčije v sredini julija je umrlo najmanj 189 ljudi, od tega 141 na območju doline Ahr. 17 jih še pogrešajo.

Pojavile so se tudi kritike oblasti, češ da niso storile dovolj, da bi zaščitile prebivalce. Po prvih ugotovitvah je tožilstvo v Koblenzu potrdilo začetni sum uboja in povzročitve poškodb iz malomarnosti, zato so uvedli preiskavo.

V okviru pregleda dogodkov so odkrili, da bi morali odgovorni glede na napovedi možnosti poplav izdati opozorilo in prebivalce iz bližine narasle reke Ahr evakuirati že do 14. julija zvečer. To se po trenutnih informacijah tožilstva ni zgodilo ali pa izdana navodila niso bila dovolj jasna, kar bi lahko pomenilo malomarnost.