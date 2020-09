V Nemčiji v racijah za razbitje pedofilske mreže zasegli številne dokaze

Kot je v Kölnu pojasnil vodja preiskave Michael Esser, so med dokazi tudi naprave za shranjevanje podatkov in sefi. Zasegli so več kot 2.000 telefonov, računalnikov in drugih naprav, na katerih so bile shranjene slike. Po njegovih besedah bo analiza dokazov trajala dlje časa.

V torkovih hišnih preiskavah, preiskali so več kot 50 domov, so se osredotočili na 48 moških in dve ženski, ki sicer niso osumljeni spolnih zlorab otrok. Med osumljeni so mladi in stari, samski in poročeni, je medtem dejal kölnski tožilec Markus Hartmann. Nikogar od osumljencev niso aretirali, poroča The New York Times.

Osumljenci so obtoženi delitve slik spolne zlorabe otrok prek družbenih omrežij in drugih storitev za pošiljanje sporočil. "Za vsako sliko je žrtev spolne zlorabe," je dejal Esser. "Nikoli ne bomo opustili boja proti pedofilskim kriminalcem."

Racije so potekale v 12 od skupno 16 nemških zveznih dežel, pri čemer so se preiskovalci še posebej osredotočili na Bavarsko. Preiskava je povezana z mrežo otroške pornografije, ki so jo lani odkrili v mestu Bergisch Gladbach na zahodu Nemčije. Strokovnjaki domnevajo, da bi bilo vanjo lahko vključenih več kot 30.000 ljudi.