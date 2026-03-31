Tujina

V Nemčiji volk po skoraj 30 letih napadel človeka

Hamburg, 31. 03. 2026 13.19 pred 47 minutami 1 min branja 12

Avtor:
Ne.M. STA
Policija je volka potegnila iz vode blizu promenade v središču Hamburga

V Nemčiji so prvič zabeležili napad volka na človeka, odkar so se volkovi pred skoraj 30 leti vrnili v to državo. Nemška policija je sporočila, da je volk v ponedeljek ugriznil žensko blizu trgovine Ikea v Hamburgu na severu države, nato pa pobegnil. Policija ga je ujela ponoči, ko ga je potegnila iz vode blizu promenade v središču Hamburga.

Na zvezni agenciji za varstvo narave so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali, da je bil to prvi napad volka na človeka, odkar so se volkovi leta 1998 po naravni poti vrnili v Nemčijo. Potem ko je volk v Nemčiji veljal za izumrlega približno 150 let, se je takrat iz Poljske začel ponovno naseljevati v državi.

V gozdovih na severu Nemčije je po ocenah trenutno 1600 volkov. Strokovnjaki že opozarjajo, da zaradi njihovega naraščajočega števila postajajo srečanja z ljudmi vse bolj verjetna, tudi v mestih.

Vse večje število volkov medtem že povzroča probleme kmetom. V nemškem parlamentu so zato minuli teden sprejeli zakon, ki v določenih primerih dovoljuje odstrel.

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pepe007
31. 03. 2026 14.10
Dvomim, da volk napade človeka, ker je lačen. Trop volkov mogoče. Gotovo pa napade, če misli, da je potisnjen v kot.
Odgovori
0 0
Žmavc
31. 03. 2026 14.08
Rdečo kapico je tudi pojedel.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
31. 03. 2026 14.06
Če je lačen ... Tudi pri nas udomačen pes napade človeka ... Se mi zdi, da so psi bolj nevarni od volkov.
Odgovori
+1
1 0
Lens
31. 03. 2026 14.02
Ugriznil in pobegnil? To ni podobno volku.
Odgovori
+1
1 0
Noleani
31. 03. 2026 13.57
Da ne bi kdo ukinil cepljenje psov za steklino. Da se volk takole pribliza cloveku je moral biti bolan. Prisel je v naselje in ugrinil.
Odgovori
0 0
proofreader
31. 03. 2026 13.48
Pri nas Volk napada opozicijo. Čeprav je bil on na sestanku s Sorošem, ki iz tujine preko nevladnikov vpliva na volitve pri nas.
Odgovori
+0
4 4
mali.mato
31. 03. 2026 13.57
Saj ta Volk prihaja iz trnovskega gozda.
Odgovori
0 0
Podlesničar
31. 03. 2026 13.57
Bolnik
Odgovori
-1
1 2
JAZsemTI
31. 03. 2026 13.48
Kmalu tudi pri nas?!
Odgovori
-1
0 1
mario7
31. 03. 2026 13.30
Verjetno steklina.
Odgovori
+3
3 0
mario7
31. 03. 2026 13.27
Steklina?
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
31. 03. 2026 13.26
Ker je bila v Ikei in ne v Šparu!?
Odgovori
-2
0 2
