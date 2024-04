Aretirali svetovalca člana stranke AfD zaradi domnevnega vohunjenja za Kitajsko

Po novici, da so v Nemčiji aretirali tri nemške državljane, zdaj odmeva še nov primer vohunjenja. Aretirali so tudi tesnega svetovalca vodilnega člana nemške skrajno desne populistične stranke AfD. Sumijo ga vohunjenja za Kitajsko, zaposlen pa naj bi bil pri vodilnem kandidatu AfD za evropskega poslanca.

OGLAS

Moški, imenovan Jian G, je bil obtožen "hudega primera" vohunjenja, so sporočili tožilci po njegovi aretaciji, piše Guardian. Jian G naj bi delal za kandidata AfD za evropske volitve Maximiliana Kraha. Ta naj bi za aretacijo svojega zaposlenega izvedel iz medijev. "Več informacij nimam," je dejal Krah in dodal, da gre za resne obtožbe, ki bi, če bi bile dokazane, privedle do takojšnje odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Aretiran je bil v Dresdnu, kjer živi z družino, le teden dni po tem, ko je nemški kancler Olaf Scholz obiskal Kitajsko, da bi vzpostavil dvostranske gospodarske odnose in razpravljal o politični in logistični podpori Pekinga Rusiji v vojni proti Ukrajini.

Policija na domu osumljenega vohuna FOTO: AP icon-expand

Tožilstvo je navedlo, da je osumljeni star 43 let in ima nemško ter kitajsko državljanstvo, že več let pa naj bi vohunil za kitajske tajne službe. Preiskovalci so Jiana obtožili, da že več let vohuni za kitajskimi opozicijskimi predstavniki, ki živijo v izgnanstvu v Nemčiji, pri čemer se je tudi sam izdajal za disidenta in informacije, ki jih je pridobil, posredoval tajnim službam. "Obtožen je posebno hudega primera vohunjenja za tujo tajno službo," je tožilstvo zapisalo v izjavi, ki je bila posredovana nemškim medijem. Jian je pred približno desetimi leti svoje storitve ponudil tudi nemškim obveščevalnim organom, vendar je bil zaradi suma, da namerava delovati kot dvojni agent, zavrnjen. V Nemčijo je Jian prišel kot študent, pozneje je delal kot poslovnež, med drugim tudi za podjetje, ki se ukvarja s sončnimi paneli, leta 2019 pa je postal Krahov pomočnik v Bruslju, ko je ta postal član Evropskega parlamenta. Kmalu zatem je Kraha spremljal na potovanju na Kitajsko, v tem času pa naj bi delal tudi kot vohun. Jian naj bi ves čas odkrito občudoval Ši Džinpinga, aktivno sodeloval pri kritikah ljudi, ki so protestirali proti kitajskemu režimu, ustanovil pa je tudi organizacijo Neue Seidenstraße (Nova svilna pot), ki je bila po mnenju preiskovalcev le interesna skupina za vplivanje na Nemčijo v imenu kitajske vlade.