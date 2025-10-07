Zabodli novoizvoljeno županjo, ta v kritičnem stanju

V mestu Herdecke trenutno poteka obsežna policijska operacija, je sporočil tiskovni predstavnik policije, ne da bi navedel podrobnosti o napadu ali morebitnem motivu.

Stalzerjeva je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil "gnusno dejanje" in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. "Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje," je zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju-Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka "šokirana nad novico iz Herdeckeja".