Zabodli novoizvoljeno županjo, ta v kritičnem stanju

Dortmund, 07. 10. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 35 minutami

A.K. , STA
Novoizvoljeno županjo zahodnonemškega mesta Herdecke, Iris Stalzer, so našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Političarka iz socialdemokratske stranke (SPD) je utrpela več vbodnih ran, so povedali varnostni viri. Njeno stanje je kritično.

V mestu Herdecke trenutno poteka obsežna policijska operacija, je sporočil tiskovni predstavnik policije, ne da bi navedel podrobnosti o napadu ali morebitnem motivu.

Nemška policija
Nemška policija FOTO: Shutterstock

Stalzerjeva je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil "gnusno dejanje" in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. "Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje," je zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju-Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka "šokirana nad novico iz Herdeckeja".

