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V Nemčiji začeli sojenje Ukrajincu zaradi sabotaže Severnega toka

Hamburg, 14. 10. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Serhij Kuznjecov

V Hamburgu na severu Nemčije se je začelo sojenje Ukrajincu, obtoženemu sabotaže na plinovodu Severni tok v Baltskem morju leta 2022. Obtožnica bivšega ukrajinskega častnika med drugim bremeni vojnih zločinov. Sojenje odpira občutljivo vprašanje o morebitni vlogi Kijeva v operaciji, v kateri je bil poškodovan plinovod med Nemčijo in Rusijo.

Serhij Kuznjecov, nekdanji ukrajinski vojaški častnik, je prvi, ki mu sodijo zaradi razstrelitve plinovoda Severni tok septembra 2022, do katere je prišlo le nekaj mesecev po ruski invaziji na Ukrajino.

Kuznjecov je obtožen vodenja skupine ukrajinskih operativcev, ki so jo med drugim sestavljali potapljači in strokovnjak za eksploziv. Po navedbah v obtožnici je Kuznjecov v začetku septembra 2022 v Nemčijo vstopil s ponarejenim ukrajinskim potnim listom in se skupaj s preostalimi člani sabotažne ekipe vkrcal na najeto jahto v nemškem pristanišču Rostock.

Z jahto naj bi prepeljali večje količine vojaškega razstreliva in ga skupaj z detonatorji s časovnim zamikom namestili na plinovod, namenjen dobavi ruskega plina v Evropo. Do eksplozije naj bi prišlo štiri dni pozneje.

Plinovod je bil ob eksploziji tako močno poškodovan, da preko njega ni več bilo mogoče dobavljati zemeljskega plina.

50-letnega Kuznjecova, ki so ga lani aretirali v Italiji in izročili Nemčiji, obtožnica bremeni vojnih zločinov, napada na civilno infrastrukturo in povzročitev eksplozije, uničenja objektov in motenja delovanja javnih storitev.

Kuznjecov je zanikal kakršno koli vpletenost v eksplozije na plinovodu, ki ga je zgradil in imel v lasti konzorcij podjetij pod vodstvom ruskega energetskega velikana Gazprom.

Obtoženec med sojenjem ne bo pričal, saj nekdanjim pripadnikom ukrajinskih specialnih enot ni dovoljeno javno govoriti o njihovem delu v vojski, je danes poročal nemški časnik Der Stern.

Sabotaža Severnega toka je v času evropske energetske krize in po začetku ruske invazije na Ukrajino sprožila številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Medtem ko so nekateri na Zahodu za sabotažo obtožili Rusijo, so nemški preiskovalci identificirali skupino Ukrajincev, ki naj bi stala za operacijo. Kijev je vsakršno vpletenost v sabotažo sicer zanikal.

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Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 17.53
NATO je takoj po napadu na Severni tok povedal, da je to sabotaža in da bo vsakemu namernemu napadu na kritično infrastrukturo sledil odločen odziv Nata.... EU meni enako in da sumijo, kdo stoji za napadi , Rusija pa je to označila za teroristični napad
Odgovori
0 0
za bojši jutri
14. 10. 2026 17.35
Za to barabinstvo zasluži smrtno kazen.
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+1
1 0
ROMELS
14. 10. 2026 17.09
Zasluži si nagrado in ne kazen. Sodijo naj Putinu.
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-1
2 3
Shisui
14. 10. 2026 17.22
Sodi se revežem, ultrabogatim žal ne.
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0 0
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