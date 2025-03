V Nemčiji začetek koalicijskih pogajanj med CDU, CSU in SPD

Krščansko-demokratska unija (CDU), Krščansko-socialna unija (CSU) in socialdemokrati (SPD) so konec tedna sklenili uvodne pogovore, na katerih so dosegli kompromise glede ključnih spornih točk, med njimi s področja financ in migracij. Ob tem so predstavili 11-stranski usklajevalni dokument, ki bo služil kot podlaga za koalicijska pogajanja.

Za pogajanja so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ustanovili 16 delovnih skupin, v vsaki bo po en predstavnik vsake od strank. Razprave na ravni delovnih skupin bodo predvidoma trajale deset dni.